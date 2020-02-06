هزاع المنصوري وسلطان النيادي يكشفان أسرار رحلة الفضاء

المصدر: دبي - البيان

في جلسة استثنائية، التقى رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، يرافقهما سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب، مع طلاب المدارس الذين تداعوا للجلسة في حضور لافت.

بدأ التفاعل منذ لحظة دخول رائدي الفضاء قاعة الجلسة، حيث ضجت القاعة بالتصفيق ابتهاجاً بلحظة لقائهما والاستماع إلى الحلم الذي تحول حقيقةً، حيث روى النيادي والمنصوري تفاصيل الرحلة منذ أن كانت حلماً حتى تحققت، وأجابوا عن تساؤلات الطلاب التي عكست شغفاً لمعرفة المزيد وخوض غمار تجربة مماثلة، ورغبة في اكتشاف الفضاء وسبر أغواره.

وبعد الجلسة اصطفت طوابير الطلاب من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية للحصول على توقيع نسخ من كتاب «السباق للفضاء»، والتقاط الصور التذكارية مع هزاع المنصوري وسلطان النيادي اللذين تجاوبا مع طلبات الأطفال والطلاب في الحصول على الصور التذكارية.