عبدالله بن دلموك يضيء على قيم أهل الإمارات عبر محاضرة «السنع»

المصدر: (دبي - البيان)

ألقى عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، محاضرة في إحدى المدارس بدبي بعنوان «السنع قيم وعادات وتقاليد أهل الإمارات».

وتهدف المحاضرة المستنبطة من كتاب «السنع» الذي أصدره عبدالله حمدان بن دلموك، إلى إلقاء الضوء على جزء من الأخلاقيات والقيم التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي.

والتوعية بهذه الركائز المتوارثة لبناء جيل جديد متسلح بثقافته وخلقه وهويته الوطنية، وفي الوقت نفسه حريص على استمرارية هذا الإرث التربوي.

وتطرقت المحاضرة إلى مواضيع عدة تم الاستدلال فيها بالأمثلة السائدة في الوسط المحلي وسبل معالجتها.

ولاقت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة لما تضمنته من مواقف يومية يعيشها الفرد تتبلور في التقويم الأسري والحشمة وحسن التعامل ومساعدة الغير والحياء والمحافظة على أفضل السلوكيات التربوية والإنسانية.

وكان المركز قد أصدر كتاب «السنع» على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر الماضي، لتوثيق المفاهيم والقيم التي تميز دولة الإمارات عن باقي دول العالم ليكون مرجعاً للشباب وكل شرائح المجتمع.

وفي الختام، تم توزيع كتاب «السنع» على الطلبة، مذيلاً بتوقيع عبدالله حمدان بن دلموك، الذي جمع وأعد المادة. يذكر أن فاصل السنع يبث على إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة للمركز.