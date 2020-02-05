«العالمية للرواية العربية» تعلن قائمتها القصيرة

المصدر: (مراكش - البيان)

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية 2020، أمس، القائمة القصيرة للروايات المرشحة لنيل الجائزة في دورتها الثالثة عشرة.

وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في «متحف حضارة الماء» بمدينة مراكش المغربية.

حيث تضمنت القائمة 6 روايات تم اختيارها من بين 16 رواية دخلت القائمة الطويلة، صادرة باللغة العربية بين يونيو 2018 ويوليو 2019.

ويتنافس الكتّاب المرشحون للفوز بالجائزة الكبرى والبالغة قيمتها 50 ألف دولار، فيما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ 10 آلاف دولار.

وذلك خلال حفل الإعلان عن الرواية الفائزة يوم 14 أبريل المقبل في أبوظبي.

وتتضمن القائمة القصيرة لدورة الجائزة الثالثة عشرة خمس كتّاب وكاتبة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 34 و75 عاماً ويأتون من خمسة بلدان عربية.

وتعليقاً على الإعلان قال محسن الموسوي، رئيس لجنة التحكيم: «تضم الروايات المختارة نخبة من النصوص المتنوعة أسلوباً ومادة، وخرج أغلبها من حصار التقليد الذي يرافق الظاهرة الروائية.

من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء: «تقدم القائمة القصيرة لهذه الدورة ست روايات تتنوع آليات السرد فيها، كما تتنوع موضوعاتها والفضاءات التي تدور فيها أحداثها، زمانًا ومكانًا.

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2020، والمدرجة وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب:

حطب سراييفو للجزائري سعيد خطيبي، «ملك الهند» للبناني جبور الدويهي، و«الحي الروسي» للسوري خليل الرز، و«فردقان» للمصري يوسف زيدان، و«الديوان الإسبرطي» للجزائري عبد الوهاب عيساوي، و«التانكي» للعراقية عالية ممدوح.