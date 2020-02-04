ابن أصالة نصري ينجو من السجن بعد تبرئته من تهمة القتل

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستغرام" في أول ظهور له بعد تبرئته من تهمة قتل شاب بالخطأ بعدما صدمه بسيارته وفق تقرير “RT Arabic”.

وأقر أهل المجني عليه بالتصالح مع نجل الفنانة أصالة أمام محكمة جنح التجمع الخامس التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للشاب المصري هاني شاكر، الذي قتله نجل الفنانة السورية بالخطأ إثر صدمه بسيارته في القاهرة الجديدة.

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغا بصدم شاب بسيارة بشارع التسعين بمنطقة التجمع.

وكشف شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه، أنه تنازل بالصلح عن القضية الخاصة بقيام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، المتهم بقتل ابنه إثر صدمه بسيارته، وذلك مقابل مبلغ مليون جنيه.

وأضاف والد القتيل أن التصالح تم بمعرفة محامي أصالة، لافتا إلى أنه قبل التصالح لاحتياجه المادي لتربية باقي أبنائه.