إبداعات عالمية في سوذبيز دبي

خلال المعرض الأول لعام 2020، يجمع سوذبيز دبي 21 عملاً من الفن الحديث والمعاصر، من ضمنها أعمال فنانين وفنانات من مختلف القارات.

ويخلق المعرض حوارات بين الفنانين من جميع أنحاء العالم مثل عمل فنان البوب روبرت إنديانا المعروف باسم «لوف» والأعمال الورقية الغريبة لأندي وارهول، وصولاً إلى أعمال أيمن بعلبكي، المقاتل من أجل الحرية التعبيرية ومروحيات سعيدة لفنان الشارع بانكسي. كما يضم أعمالاً لـ: وجان دوبوفيه ويوشيتومو نارا وبرويز تانافولي.

يقام العرض في المستوى الأول، قرية البوابة المينى 3، مركز دبي المالي العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 وحتى 13 فبراير الجاري، وستفتح الأبواب للجمهور يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. بعد ذلك، ستنتقل الأعمال إلى مزادات لندن في إطار مزاد فنون القرن العشرين للشرق الأوسط والفن المعاصر.