«القاهرة للمونودراما» يكرم محيي إسماعيل

المصدر: (القاهرة - مها سمير )

عبر الفنان محيي إسماعيل عن سعادته بتكريمه في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما الذي ينطلق بالعاصمة المصرية خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة اكثر من 15 عرضاً من دول أوروبية وعربية وأفريقية من بينها فرنسا وكوت ديفوار وعمان والكويت.

وتحل روسيا ضيف شرف الدورة الثالثة بمناسبة عام الثقافة المصرية الروسية 2020. فيما تم اختيار الفنان القدير صلاح السعدني كشخصية المهرجان.

وأكد إسماعيل أن التكريم مهم لأي فنان، موضحاً أنه قدم مسرحية «البيانو» وهي أول مونودراما في المسرح المصري عام 1968 وأسس أول ورشة مسرحية تجريبية في مصر والعالم العربي.

يشار أن محيى إسماعيل مشهور بأداء أدوار الشخصيات المركبة التي تمر بمشاكل نفسية، وقدم العديد من الأعمال السينمائية المهمة في هذا الصدد، من بينها: الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر.