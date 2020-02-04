كوميك كون عالم من الخيال

المصدر: دبي - البيان

يعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» حاملاً في جعبته الكثير من المفاجآت لعشّاق الكوميك والمبدعين ومحبي الفنون.

حيث ستشهد الدورة التاسعة لأكبر مهرجان لثقافة البوب الشعبية برنامجاً حافلاً بورش العمل الترفيهية، وستتاح الفرصة للزوّار للقاء تسعة من أهم فناني الكوميك في العالم، كما ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف عالم غني بالابتكار والخيال والألوان لتصميم إبداعاتهم الفنية خلال المهرجان.

وتستمر الدورة التاسعة لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» خلال الفترة 5 – 7 مارس 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستضيف مجموعة من أبرز فناني الكوميك الذين عملوا على أكبر المشاريع مع «دي سي» و«مارڤل» و«ديزني» وغيرها الكثير.

ويقدّم المهرجان عدداً من ورش العمل التفاعلية، والتي تتيح الفرصة للزوّار للاطلاع على مجموعة من الأعمال الفنية والبوسترات والمنحوتات الأصلية، بالإضافة إلى الفرصة للقاء عدد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

وستتاح الفرصة هذا العام لعشّاق ثقافة البوب الشعبية ومحبي الفنون للقاء عدد من الفنانين المشهورين خلال ورش عمل مخصصة، ومنهم:

سام دي لا روسا

يعد دي لا روسا من الشخصيات البارزة في عالم الكوميك، حيث عمل مع «مارڤل» و«دي سي» و«إيميج» و«ديزني» و«دارك هورس».

وتشمل أعماله «سبايدر مان» و«ڤينوم» و«كارنج» و«بلاك بانثر» و«أڤينجرز» و«حرب النجوم» و«إكس مِن» وغيرها.

وكانت مساهمته في حبكة رواية «ڤينومز ليثال بروتكتور» مصدر إلهام خلال عملية إنتاج فيلم «ڤينوم» الذي تم إصداره في 2018 من بطولة «توم هاردي».

جيريمي كلارك

عمل جيريمي على مجموعة متنوّعة من مشاريع الكوميك مع عدد من دور النشر، ومن أبرز أعماله على شخصيات الكوميك كانت في سلسلة «سلاحف النينجا».

وساهمت أعماله في «فرانكلين آند غوست» في إنتاج نسخة أنيمشين من الرواية المصوّرة، وذلك بمشاركة ممثلي المواهب الصوتية «بيلي بوب ثورنتون» و«شون شميل».

دي. مايكل واتكنز

واتكنز مؤسس ومالك «هايبيرن ستوديوز»، عمل مع «مارڤل» و«دي سي» و«إيميج» و«ديناميات» و«دارك هورس» وغيرها من دور النشر.

وشملت أعماله «سونيك ذا هيدهوج» و«ترانسفورمورز» و«آيرون مان» و«أڤينجرز». يتقن واتكنز 30 فناً من الفنون القتالية، ويوظف مهاراته في أعماله الفنية.

رودني راموس

عمل راموس على معظم الشخصيات الرئيسية من «مارڤل» و«دي سي»، وساهم أسلوبه المتميز في جعله أحد أهم الفنانين الموهوبين في هذا المجال.

وتشمل أعماله مشاريع لعدد من العملاء، مثل «ڤاليانت» و«ماليبو» و«أكلايم» و«مارڤل المملكة المتحدة» و«نيل آدامز كونينيوتي ستوديوز».

بالإضافة إلى «مارڤل» و«دي سي». ونال عمله في «ترانزميتروبوليتان» من «دي سي» شعبية كبيرة بين عشّاق الكوميك.

مصطفى موسى

من الأسماء المخضرمة في عالم القصص المصورة والكوميك. انطلق مصطفى من الشرق الأوسط ونجح في التقدّم بمسيرته بسرعة من خلال عمله مع عدد من دور النشر بعد تخرجه في الجامعة. عمل على عدد من قصص الكوميك، مثل«باتمان» و«إكس مِن» و«غودزيلا» وغيرها الكثير.

وقال ميكائيل لامبريشت، مدير الفعاليات في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة: «يعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة هذا العام بالمزيد من الحيوية ويقدّم للزوّار ورش عمل وتجارب استثنائية.

تشهد دورة هذا العام مشاركة عدد من أكبر الفنانين في عالم الكوميك، وهذا سيجعل من ورش العمل أكبر وأفضل وأكثر تشويقاً من السابق. ستتاح الفرصة لعشّاق الكوميك للقاء الفنانين واكتساب المعرفة منهم، وابتكار تصاميمهم الشخصية. ندعو الجميع لزيارة المعرض والاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالتشويق والتعلّم من أفضل الأسماء في هذا القطاع».

ستكون ورش العمل أكبر من السابق، وستتيح الفرصة لعشّاق ثقافة البوب للإبداع والابتكار وليس اقتناء التصاميم فحسب. وستتناول هذه الورش العديد من المواضيع، منها:

بوب هوفمان

هوفمان هو بروفيسور في وسائل الاتصال العامة والفنون والتصميم واللغات، ويتمتع بخبرة تمتد لـ 16 عاماً، وسيتحدث إلى الطلاب والمعلمين والمهتمين بالكوميك حول الخطوات الأساسية ومخاطر إدخال قصص الكوميك والروايات المصورة إلى المناهج التعليمية في المدارس والجامعات.

وسيقدّم البروفيسور نشرات وروابط، بالإضافة إلى عدد من الجوائز، وذلك خلال الفقرة المفتوحة التي سيتمكن الحضور خلالها من طرح الأسئلة ومشاركة تجاربهم الشخصية.

ماريانا سوزوكي

«ماريانا ري سوزوكي» و«كارو ليلي» من أبرز فناني الكوسبلاي في هولندا، ومن بين المشاركين في «وورلد كوسبلاي سمت» العام الماضي.

وتشارك هذه الشخصيات في المعرض للحديث عن فن الكوسبلاي وإلقاء الضوء على مشاركتهم في «وورلد كوسبلاي سمت»، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة تحكيم مسابقة كوسبلاي خلال المعرض، بما فيها المسابقة الخاصة بفعّالية «وورلد كوسبلاي سمت» العالمية.

ومن بين ورش العمل هذا العام الورشة التي تستضيفها «سبيدي كوميكس»، والتي قدّمت أحد أنجح الأجنحة العام الماضي.

وستشهد هذه الورشة عودة الفنانين العالميين «بوب لايتون – آيرون مان»، «آنت مان»، «ڤالين كوميكس»، «دايفيد أنجيلو رومان» - الفنان الذي صمم غلاف «ريك آند مورتي»، وفنان الكوميك «وارن لو»، والذين سيقومون بتقديم ورشة العمل.

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول جدول ورش العمل خلال الأسابيع القادمة.

دورة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة ستكون الأكبر في تاريخ هذه الفعّالية.