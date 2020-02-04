«مهرجان طيران الإمارات للآداب» ينطلق الـــيوم متضمناً فعاليات لـ«إكسبو دبي» تعزز الإبداع

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم مهرجان طيران الإمارات للآداب، أكثر المهرجانات الأدبية المحببة لدى الجماهير في العالم العربي، بمشاركة 206 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من أكثر من 43 دولة.

ومجموعة كبيرة من المواهب المحلية، ولم يسبق لأي دورة من دورات المهرجان السابقة أن احتضنت مثل هذا العدد الكبير من المشاركين.

وسوف يتم بث جلسات مختارة من جلسات المهرجان، لأول مرة، مباشرة إلى ما يقرب من 100 ألف طالب في 284 مدرسة في جميع الإمارات السبع.

تعاون

وأعلنت مؤسسة الإمارات للآداب ووزارة التسامح عن تتويج مشروع مشترك يدعم الكتّاب والرسامين الإماراتيين ويهدف لنشر سلسلة من 30 قصة للأطفال حول موضوع التسامح (باللغتين العربية والإنجليزية).

وسيتم إطلاق الكتب في مهرجان طيران الإمارات للآداب يوم 8 فبراير الجاري، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.



وصرّح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح وعضو اللجنة العليا للتسامح بأن «هذه المجموعة من الكتب تؤكد على اعتزاز مؤلفيها بوطنهم، وتظهر بجلاء ما يتمتعون به من ملكات الإبداع والتأليف، والتزامهم بأن يكونوا دوماً مساهمين نشطين في مسيرة المجتمع.

إنني أعبر عن تقديري لهم، لذلك كله، وأحيي ما يظهرونه من مهارات وقدرات، وما تتسم به هذه الكتب من درجة عالية من الجودة والإتقان، وأتمنى لهم جميعاً مستقبلاً ناجحاً».

ويزخر البرنامج بالعديد من الفقرات والجلسات المخصصة ليوم التعليم الذي يحضره طلبة المدارس، وتعد زيارات الكتّاب للمدارس أبرز تلك الفعاليات.

وتقام دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب 2020، في الفترة من 4-9 فبراير، في انتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تُعنى بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

دعم إكسبو

وتماشياً مع موضوع «الغد Tomorrow»، ستنظم طيران الإمارات ومعرض «إكسبو 2020 دبي» فعاليات مشتركة تتضمن تجارب تفاعلية فريدة مع زوار المهرجان من جميع الأعمار، وتعزيز بيئة الإبداع وتشجيع المناقشات حول الموضوع الرئيس للمعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وسيتعرف الزوار خلال الفترة من 5 - 8 فبراير على «أعظم معرض في العالم» كما ستتاح أمامهم الفرصة لإلقاء نظرة سريعة على مفهوم جناح طيران الإمارات، الذي سيكون محوره مستقبل السفر جواً.

وسوف يستمتع الأطفال بالأنشطة الإبداعية في منطقة الأطفال أثناء قراءة رواياتهم المفضلة ومطالعة كتيب طيران الإمارات «Fly With Me Animal Toys» الذي يتضمن أنشطة خاصة بمعرض إكسبو 2020 دبي. كما سيتضمن جدار تلوين كبير في منطقة الأطفال تصاميم فنية حصرية من إبداع الفنان الإماراتي عبد الله لطفي.

ثراء

وقد اعتنى برنامج هذه الدورة بأكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا، إذ سيلقي أشهر الكتّاب والمفكرين والمبدعين والمتحدثين الضوء على ما نعايشه، ونعانيه، ونتطلع إليه.

وقد توافد على المهرجان هذا العام أشهر الشخصيات الأدبية والفكرية التي ستلهم الجماهير وتقدم لهم الجلسات والورش الشائقة التي تسهم في تثقيفهم وتنويرهم، من أبرزهم:

تياري جونز، الحائزة على جائزة المرأة للأعمال الروائية لعام 2019، عن رواية «زواج أمريكي»؛ والكاتبة جوخة الحارثي، الفائزة بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019، عن رواية «سيدات القمر» والكاتب توني جونيبر.

وعن دورة المهرجان القادمة قالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «المهرجان هو المكان المنشود لكافة أفراد الأسرة.

وكافة الشرائح العمرية والثقافية، الذين يأتون في أيام الأسبوع وفي إجازة نهاية الأسبوع لمعرفة آخر الأفكار والمواضيع التي يتداولها العالم، وللتعلم وتثقيف الذات.

واستكشاف أفكار جديدة، وإطلاق العنان للخيال، والمشاركة الفعالة، وإثراء المشهد الثقافي».

وسيقدم الفنان الشهير، ماجيك فيل، جلسات ممتعة للأطفال تحفل بالقصص المدهشة والرسومات الملونة الرائعة.