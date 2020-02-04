وفد طلابي يزور «منشورات القاسمي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

زار وفد من طلبة مدرسة أم رومان بنت عامر للتعليم الأساسي والإعدادي في الشارقة «منشورات القاسمي» للاطلاع على آخر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكذلك المعرض التوثيقي والمكتبة في الدار.

وتجول الوفد في أقسام الدار المختلفة، وقدمت الدار للزوار شرحاً مفصلاً عن المعرض التوثيقي «سلطان خير الجلساء» والذي ضم مخطوطات وملاحظات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على مؤلفاته الروائية والتاريخية والمسرحية وبخط يده، والتي تعد وثيقة بالغة الأهمية للباحثين والدارسين لمؤلفات سموه.