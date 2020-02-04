«حب عادي» في عرض حصري دعماً لـ«القافلة الوردية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

دعماً لرسالة ورؤية «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» المعنية بنشر الوعي حول سرطان الثدي، تقدم شاشة سينما «في أو إكس» في الإمارات، العرض الحصري والأول للفيلم الاجتماعي الرومانسي «Ordinary Love».

والذي يأتي من بطولة النجم العالمي ليام نيسون المرشح لجائزة الأوسكار، إلى جانب الممثلة القديرة ليزلي مانفيل، حيث يذهب ريع تذاكر الفيلم لدعم جهود «القافلة الوردية» في تنظيم مسيرة فرسانها العاشرة.

يأتي ذلك بعد شراكة جمعت «القافلة الوردية» مع مؤسسة «فرونت رو» (Front Row)، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في توزيع الأفلام السينمائية، ومؤسسة «في أو إكس سينماز» (VOX Cinemas)، أكبر مؤسسة عرض أفلام وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تنظيم أولى الفعاليات الخيرية احتفاءً بقرب موعد انطلاقة مسيرة فرسانها العاشرة، المسيرة الوطنية المعنية بالتوعية بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر والدوري عنه.