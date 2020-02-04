أعمال التنقيب في موقع الثقيبة تتواصل

المصدر: (الشارقة - البيان)

تواصل البعثة الأثرية الإسبانية أعمال التنقيب في موقع الثقيبة بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، تحت إشراف هيئة الشارقة للآثار، لتوفير المزيد من المعلومات عن الموقع الذي يرجع تاريخه إلى العصر الحديدي، وتحديداً إلى الألف الأول قبل الميلاد.

ويشكل مؤشراً على الازدهار الكبير الذي شهدته المنطقة وخصوصاً في مجال الزراعة واستخدام المياه.

ويضم موقع الثقيبة الواقع في سهل المدام، على مسافة (20 كم) جنوب مدينة الذيد، قرية زراعية من العصر الحديدي، ومستوطنة سكنية مترامية الأطراف، وتتكون القرية من مجموعة من الدور السكنية المشيدة باللبن، وعثر في داخل بعضها على كميات كبيرة من اللقى الأثرية والفخاريات، كما كشفت التنقيبات وجود بئر وورشة لصناعة الطابوق الطيني أو اللبن والذي شيدت بواسطته معظم مباني الموقع.