المصدر: سلطان القاسمي يحقق «مكاتبات سلطان زنجبار»

يقول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في مقدمة كتابه الجديد «سجل مكاتبات السلطان برغش، سلطان زنجبار ومنها ما هو بخطه 1296هـ- 1878م»، الصادر عن منشورات القاسمي، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات سموه إلى القراء محلياً وعربياً وعالمياً.

وبعديد اللغات: لقد عثرت على مخطوط «سجل مكاتبات السلطان برغش، سلطان زنجبار، ومنها ما هو بخطه»، بدار الوثائق المصرية بالقاهرة، وقد أرختها دار الوثائق المصرية بتاريخ أول مكاتبة تم تسجيلها بذلك السجل. في عام 2012م قمت بنشر رسائل لسلاطين زنجبار، قد جمعتها من المكتبة البريطانية، وهي في صورة رسائل واردة وأخرى صادرة لسلاطين زنجبار، بعد تحقيقها.

ويضيف سموه: كانت من ضمن تلك الرسائل، رسائل خاصة بالسلطان برغش، وهي الرسائل المتبادلة بين السلطان برغش والمسؤولين البريطانيين.

أما «سجل مكاتبات السلطان برغش»، فهي خاصة بالشأن الداخلي، وقد تم التسجيل فيها على الطريقة الغربية، حيث يتم تسجيل محتويات الرسائل في السجل، وإذا غاب المسؤول عن السجل يقوم السلطان برغش بتسجيل تلك المكاتبات بخطه.

ويوضح سموه أنه بدراسة سجل تلك المكاتبات تتبيّن لنا شخصية السلطان برغش، فقد كان مثقفاً يطلب الصحف الأجنبية والكتب العربية القيّمة. وكان حازماً في حكمه، فبعد النصيحة يأتي القرار الحازم. وكان يكتب لولاته: الرعايا يستحقون المسايرة والاحتمال. كان يتتبع القضايا الاجتماعية، ويقوم بالعمل على إنهائها، وينزل العقوبة بكل مخالفٍ أو معتدٍ.

يشار إلى أن السلطان برغش بن سعيد آل بوسعيد السلطان الثاني لزنجبار بعد أخيه ماجد بن سعيد وهو الابن السابع للسلطان سعيد بن سلطان، ولد عام 1252هـ/‏‏‏‏ 1837م، وتولى الحكم منذ يوم الاثنين 14 رجب 1287هـ /‏‏‏‏ 10أكتوبر 1870 حتى وفاته ليلة الخميس 14 رجب 1305هـ /‏‏‏‏ 26 مارس 1888م.