20000 شاركوا في فعـــــــــاليات ختام «دبي للتسوق 25»

المصدر: دبي - البيان

اختتم مهرجان دبي للتسوّق 2020، باحتفالات ضخمة، تخللتها الحفلات الموسيقية العالمية، والفعّاليات الترفيهية الشيّقة والأنشطة، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية الخلّابة، التي حضرها أكثر من 20 ألف شخص، ليسدل الستار على الدورة الـ 25 لهذا الحدث.

واستمتع عشّاق الموسيقى العربية بأمسية غنائية، مع راشد الماجد وماجد المهندس، يوم الخميس 30 يناير في كوكاكولا أرينا. وأطرب سندباد الأغنية العربية، الجماهير الحاضرة بعدد من أغنياته، على رأسها أغنية «دبي كوكب آخر».

والتي أنتجت خصيصاً للاحتفال بمسيرة مهرجان دبي للتسوّق. وشهدت الأمسية حفلاً للفنان العراقي صاحب الصوت الماسي، ماجد المهندس، والذي تألق أمام الجماهير بحضوره المميز وأدائه الاستثنائي.

حفل غنائي

وأحيا النجم العالمي جون ليجند، حفلاً غنائياً يوم الجمعة 31 يناير في كوكاكولا أرينا، وقدّم هذا النجم الشهير، عدداً من أجمل أغنياته، مثل «أول أوف مي» و«أورديناري بيبول»، ليضفي أجواءً خاصة على الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق. وشهدت تلك الأمسية، مشاركة الفنانة السورية المتألقة فايا يونان، والتي أطلت على جمهورها في دبي، لتؤدي بعضاً من الأغنيات التي أكسبتها شهرة واسعة.

وتألق المغني السعودي عايض يوسف، على المسرح الرئيس للقرية العالمية، يوم الجمعة 31 يناير، حيث قدّم حفلاً غنائياً لزوّار القرية، واستعرض مهاراته في استخدام الآلات الموسيقية المتنوّعة، والأصوات وأساليب الغناء.

وكان عشّاق ألعاب الفيديو على موعد مع فعّالية فورتنايت في سوايب «ماركت أو تي بي»، والتي جمعت محبي هذه اللعبة، وقدمت لهم تجارب شيّقة، مثل تحدي Battle Pass. وشهدت هذه الفعّالية، حضور عدد من مؤثري مواقع التواصل من المنطقة والعالم في برج بارك، وسط مدينة دبي، ومنهم نجم ألعاب الفيديو العالمي Faze Adapt، واستمتع الحضور بمنافسات اللعبة وعروضها.

طابع شيق

وأتيحت الفرصة لعشّاق الفن، للاطلاع على أعمال الفنانة «ليز بيشون» وهي ترتسم أمامهم، وذلك خلال فعّالية توم غيتس، التي استضافها مسرح مول الإمارات. واستمتع الحضور خلال الفعّالية بالطابع الفني الشيّق والمضحك، الذي تتميز به الفنانة ليز.

ورحّبت دبي بموكب «ومين رايدرز وورلد ريلاي»، والذي جاب شوارع المدينة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 1 فبراير، في إطار جولته العالمية التي انطلقت العام الماضي. وتعد دبي المحطة الوحيدة لهذه الجولة العالمية في الشرق الأوسط.

وكانت جولة الموكب في دبي، حافلةً بالفعّاليات والمحطات، حيث زارت راكبات الدرجات، عدداً من أهم مواقع مهرجان دبي للتسوّق، ومنها «حتّا وادي هب» و«سيتي ووك» و«لاست إكزت» والسيف، وانتهت جولة الموكب في برج بارك، وسط مدينة دبي، بالتزامن مع الاحتفالات الختامية للمهرجان.

وتزيّنت سماء المدينة بعروض الألعاب النارية، التي انطلقت في عدد من المناطق، ومنها «ذي بوينت» و«لامير» والسيف و«ذا بيتش» وبرواز دبي، بالإضافة إلى عرض ضوئي خاص على برج خليفة، والذي انطلق على أنغام أغنية مهرجان دبي للتسوّق «دبي كوكب آخر».