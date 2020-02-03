«كارتوغرافي» يسرد قصص المعذبين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديم العمل المسرحي الفني رسم الخرائط «كارتوغرافي»، في عرض أول بمنطقة الشرق الأوسط.

والذي يسلط الضوء على رحلة أربعة من اللاجئين الشباب الذين يستكشفون معنى مغادرة الوطن والبدء من جديد.

ويهدف المشروع، القائم على تجربة فنانة رسم الخرائط كانيزا شال والكاتب كريستوفر مايرز مع اللاجئين الشباب، إلى دمج الفنون الأدائية والتقنية ليأخذ الجمهور في رحلة تحفزهم على التمعّن والتفكر في حياتهم.

وجاء تطوير وإعداد العرض بالتعاون مع الفنانة كانيزا شال والكاتب كريستوفر مايرز، بتكليف مشترك من مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن إقامة فنية جزئية في الجامعة، وبمشاركة خريجي برنامج الإعلام التفاعلي في الجامعة.