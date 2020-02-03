225 ألف درهم جوائز «الشارقة لنقد الشعر العربي»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة الثقافة في الشارقة جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، لتُعنى بالنقد الأدبي الموجَّه للشعر العربي، الذي يفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي.

وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: إن الجائزة جاءت وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من منطلق دعم سموه لدراسات التجربة الشعرية العربية.

حيث إن النقد عمليّة دراسة للنصوص الأدبيّة، ويعتمدُ على النقاش العميق للأساليب الأدبيّة وأهدافها. وأوضح العويس أن مجموع مبلغ الجائزة بفئاتها هو 225 ألف درهم.وأضاف أن المشاركة مفتوحة للنقاد العرب وفق شروط، أبرزها (أن يكون البحث مخطوطاً، وأن يكون عملاً أصلياً مخصصاً للجائزة).