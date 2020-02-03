«مؤتمر العربية» يؤكد على استخدام الوسائل الذكية

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

أكد مشاركون في مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع، والذي عقد بالشارقة الأسبوع الماضي، أن استخدام الوسائل الذكية والحديثة في تعليم اللغة العربية للنشء عبر منصة إلكترونية شاملة تتضمن أنشطة لغوية متنوعة يسهم في تنمية المهارات اللغوية ذاتياً للطلبة وتعالج الضعف لدى بعضهم.

إضافة إلى أهمية استخدام الأساليب والأدوات الحديثة في التقويم اللغوي من أجل تطوير تعلم اللغة العربية للناطقين بها والناطقين بلغات أخرى وبناء برامج تدريب لمعلمي اللغة العربية.يقول الدكتور محمد جلال الدين أستاذ المناهج واللغة العربية بكلية التربية جامعة دمياط، إن المؤتمر يعد منصة مثالية يلتقي فيها متخصصو اللغة العربية لمناقشة افضل الممارسات العلمية والعملية.

وتقول فاطمة الظاهري رئيس هيئة تدريس اللغة العربية بمكتب العين التعليمي وعضو منتدب لفريق مناهج اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، إنها تناولت في ورقتها (محفزات الكتابة) أدوات وتمارين وتدريبات تحفز الطلبة على الكتابة الإبداعية بطريقة ممتعة وشيقة تثير الانتباه لديهم.