«الراوي» و«القلب الكبير» يساعدان اللاجئين

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن «الراوي»، ملتقى الشارقة الإبداعي المعاصر والركن الثقافي المعني بالكتاب والقراءة، عن إقامة حفل عشاء خيري لجمع التبرعات لصالح الأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط، تحت شعار «ترشيد مخلفات الطعام».

وذلك في الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل، بالتعاون مع مؤسسة «القلب الكبير». وسيقام الحفل في مقهى الراوي الذي يقع في واجهة المجاز المائية في إمارة الشارقة.

تشتمل أمسية الحفل على تقديم وجبة طعام مكونة من 4 أطباق رئيسية يشرف على إعدادها الشيف سحر برهام العوضي، تليها فقرات العروض الموسيقية الحية التي تحييها النجمة دينا ستارز، المغنية وكاتبة الأغاني وعازفة الجيتار الأردنية المقيمة في دولة الإمارات. ويعقب حفل العشاء إقامة مزاد علني لجمع الأموال اللازمة المطلوبة لتوفير وجبات مدرسية للأطفال اللاجئين في مجموعة من الدول.

وحول هذا الموضوع، قالت زورا قريشي، مديرة الراوي: «إن الحفاظ على الطعام واستدامته يُمثل جزءاً جوهرياً من رسالة الراوي، حيث نبذل جهوداً كبيرة لإعادة تدوير مخلفات الطعام والاستفادة منها وتقليل نسبة التلف فيها بشكل مستمر. ونهدف من إقامة هذه الفعالية إلى مد يد العون ومساعدة الأطفال اللاجئين وعائلاتهم، وكذلك التوعية الضرورية بمسؤولية الفرد والمجتمع تجاه الاستهلاك المستدام».