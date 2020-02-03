انطلاق الدور الـ13 لـمهرجان «أوال» المسرحي

المصدر: (المنامة - رويترز)

أطلق مهرجان أوال المسرحي دورته الثالثة عشرة في الصالة الثقافية بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والأدباء العرب.تحمل الدورة اسم الممثل والمخرج محمد عواد الذي توفي في أغسطس 2019 عن عمر ناهز 81 عاماً.

ويتزامن المهرجان هذا العام مع مرور 50 عاماً على تأسيس المسرح الذي يحمل اسم كبرى جزر البحرين قديماً. وقال راشد نجم رئيس مجلس إدارة مسرح أوال في حفل الافتتاح السبت: إن المهرجان هذا العام ليس مثل سابقيه، حيث يحتفي هذا العام بالتجربة الثرية والمميزة الذي قدمها مسرح أوال منذ تأسيسه صيف عام 1970.

وأضاف، أن دورة هذا العام تأتي ضمن خطة طموحة تهدف إلى تنويع العروض المسرحية المحلية والعربية والدولية لخلق منظومة من التجارب المختلفة التي تمنح الجمهور المسرحي متعة الفرجة وللمهتمين بالمسرح فرصة الاستفادة.