من هو المصري نايل نصار الذي خطف قلب ابنة بيل غيتس؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت قصة المصري نايل وجينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، خاصة المصريين الذين تساءلوا عن هوية الفارس المصري الذي خطف قلب ابنة غيتس.

بدأت علاقة جينيفر ونايل في مطلع يناير الثاني في عام 2017.

ويتقاسم الحبيبان العديد من الهوايات، أهمها الولع بالخيول وسباقات الفروسية.

كما أن كليهما تخرج من جامعة ستانفورد العريقة.



ونايل نصار شاب ينحدر من أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاغو.

وهو يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة إلى جانب العربية.

ورغم أن نايل مولود في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1991، لكنه ترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي بيبول" الأمريكية.

وفي عمر الخامسة أظهر نايل شغفا كبيرا بركوب الخيل وأصبح فارسا ماهرا في قفز الحواجز في سن العاشرة.

وتعبيرا عن فخره بأصوله، شارك في العديد من المسابقات باسم مصر، وحصد المركز الأول في بطولة العالم لألعاب الفروسية عامي 2014 و2017.

كما فاز في عام 2013 بجائزة ضخمة بلغت قيمتها مليون دولار، فضلا عن فوزه بالمركز الأول في بطولة "ويلينغتون" في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن هنا تعرف على ابنة الملياردير الأمريكي التي رأت فيه فارس أحلامها، فنشأت صداقة بينهما امتدت لسنوات قبل أن تتحول إلى قصة حب وتتوج بطلب الزواج.

وفي فبراير 2017، احتلت قصة الشابين عناوين الأخبار، بسبب الصور التي كانا يشاركانها عبر مواقع التواصل لزياراتهما المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، من بينها الأهرامات المصرية .

ثروة نصار

وبحسب " بي بي سي" لا يعرف حجم الثروة التي يمتلكها نايل، بخلاف الجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية.

لكن بعض الصحف الأمريكية قدرت ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته.



كذلك يمتلك الشاب المصري مجموعة إسطبلات تضم سلالات من أعرق الخيول.

في حين تشير تقارير إلى أن نصيب جينيفر كاثرين من ثروة أبيها لن تتجاوز 10 ملايين دولار.

ففي عام 2017، قرر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس التبرع بمبلغ كبير من ثروته.

وأوضح وقتها أنه سيوصي بجزء بسيط من ثروته الطائلة لأبنائه لكي يشقوا طريقهم وحدهم.

ويعد بيل غيتس ثاني أغنى رجل في العالم حتى بعد أن تبرع بنحو 64 مليون سهم من شركة مايكروسوفت.

وتقدر ثروة بيل غيتس حاليا بـ 119 مليار دولار، بحسب تصنيف موقع بولومبيرغ للمال والأعمال.

ورحب بيل وزوجته ميلندا بقرار جينيفر ونائل.