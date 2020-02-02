تنام 22 ساعة في اليوم وتجد عزاءها في القطط

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

لطالما رغبت البريطانية نيكيتا بيني 28 عاما في رعاية الحيوانات لكنها أدركت أن الحصول على وظيفة بدوام كامل لم يكن أمراً ممكنًا وذلك لتشخيص إصابتها بـ "التعب المزمن"، وهي الحالة التي تضطرها أحيانًا للنوم لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم.

وكعارض جانبي للمرض والتحديات التي يطرحها خاضت الشابة معركةً مع الاكتئاب، بيد أنها وجدت الراحة والأمل في رعاية القطط المحتاجة.

تدير نيكيتا الآن مركز إنقاذ صغير للقطط من حديقتها الخلفية بفضل حظيرة أو غرفة خاصة في الهواء الطلق بريف سومرست الإنجليزية.

بعد اعتنائها بـ 6 قطط، قالت الشابة التي يدفعها حب الحيوانات: "منذ اللحظة التي أودعت فيها أول قطة، تغير كل شيء في حياتي". الأمر الذي منحها سببا للاستيقاظ صباحاً لأول مرة منذ سنوات، حيث شعرت وكأنها عثرت على وظيفة أو هدف تبحث عنه يخولها فعل أمر مفيد في هذه الحياة.

لاحظت نيكيتا أولاً تدهور حالتها الصحية عندما بلغت الرابعة عشرة من العمر بعد أن توفيت جدتها المحبوبة جوزفين بسبب مرض السرطان.

لاحقاً سرعان ما تحول لما يشبه أعراض الأنفلونزا ولكن بشكل مزمن، الأمر الذي غالباً ما أدى لإرسال نيكيتا إلى المنزل من المدرسة لأنها لم تقوى على الاستيقاظ أثناء الحصص الدراسية.

في النهاية عام 2007 تم تشخيص مرضها بعد إخبارها بأنه لا يوجد علاج حقيقي لحالتها.