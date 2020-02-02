السعودية .. القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشارع

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، في الملكة العربية السعودية القبض على قائد مركبة ومرافقه بعد قيامهما بالتحرش بالفتيات في أحد شوارع مدينة عرعر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، فقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي.

وقد أسفرت الإجراءات الاستدلالية عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهما مواطنان اثنان بالعقدين الثاني والثالث من العمر، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.