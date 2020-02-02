«قلب شاعري» يجمع أبطال القصيدة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

تجمع النسخة التاسعة من «قلب شاعري»، الملتقى الشعري الفريد الذي يمثل منبراً للشعراء من الطلبة الناشئين لإلقاء روائعهم الشعرية إلى جانب نخبة من الشعراء المعروفين عالمياً، كوكبة من ألمع الشعراء والموسيقيين في سماء الأدب في دولة الإمارات وحول العالم، ومجموعة من الطلبة من مختلف أنحاء المنطقة بغية المشاركة في تعزيز رسالة السلام والتسامح والتفاهم بين الثقافات.

تقام هذه الفعالية التي تستضيفها «منظمة سوكا جاكاي الدولية الخليج» بالتعاون مع «قرية دبي للمعرفة» و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية» في الثاني من فبراير 2020، من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 05:30 مساء في قاعة مسرح «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية». وفي معرض حديثه حول هذه المبادرة، قال سوريش بريمكومار، رئيس مجلس إدارة سوكا جاكاي الدولية الخليج: قلب شاعري ليس مجرد ملتقى للشعر والأدب، بل خطوة فريدة للتواصل مع الآخرين من أجل تعزيز ونشر القيم الأساسية للأمل، والتناغم والسلام العالمي، وحماية البيئة.