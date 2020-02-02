شاهد.. رقص عائلة سعودية يصنع الحدث في شبكات التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

حقّق مقطع فيديو تمّ تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لأسرة سعودية، نسبة عالية من المشاهدة؛ بلغت أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

وأبدى رواد التواصل الاجتماعي، وبخاصة السعوديين، إعجابهم بالمقطع الذي يظهر من خلاله شابان وهما ممسكان بيدَي والدتهما المُسِنة ويؤدون رقصة فولكلورية من جنوب السعودية.

وأشاد كثير من المعلقين بالرقصة، التي عُرفت باسم "لعب جنوبي" والأسرة السعودية التي تضيف لحظات الفرح، بحسب "سبق".

شاهد.. رقص عائلة سعودية يصنع الحدث في شبكات التواصل الاجتماعيhttps://t.co/2EggW9zlvM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xiuxSAFF1N — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 1, 2020