بالفيديو.. مكافاة مالية مغرية لمن يحرر تمساحاً من "إطار"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مقاطعة إندونيسية عن جائزة مغرية لمن يقوم بتحرير حيوان عالق في إطار دراجة نارية منذ العام 2016.

ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية، فقد علق تمساح بطول 13 قدما في إطار "دولاب" دراجة نارية منذ العام 2016، حيث شوهد وهو يتجول في نهر بالو في مقاطعة سولاويزي وسط إندونيسيا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد نجا التمساح من زلزال وأمواج تسونامي التي ضربت المنطقة في العام 2018، لكن برغم كل تلك الأحداث التي عاصرها التمساح مازال عالقا في الإطار.

وأطلق مكتب المحافظة على الموارد الطبيعية في وسط سولاويزي هذا الأسبوع مسابقة لتحريره، خوفا عليه من الاختناق.

وقال حسموني هسمار، رئيس منطقة سولاو الوسطى في سولاويزي: "سيتم منح مكافأة لأي شخص يمكنه تحرير التمساح التعيس".

لم يكشف هسمار عن أي تفاصيل إضافية عن المكافأة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وكانت هناك محاولات سابقة لتحرير التمساح، ففي العام 2018، قام محافظ البيئة، وأحد أبطال المدينة المعروف بشجاعته بمحاولتين لتحرير التمساح بعد إغرائه بوجبات من اللحوم لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.