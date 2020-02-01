تتويج أبطال تحدي «Yalla DSF» تقدمة كلوب أباريل

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، تتويج الفائزين بتحدي «Yalla DSF»، تقدمة كلوب أباريل، الذين نجحوا في إتمام تحديات هذه اللعبة التفاعلية. ويعد التحدي أول لعبة تفاعلية عبر الهواتف في تاريخ المهرجان، وشملت عدداً من التحديات أتاحت الفرصة للزوّار للفوز بجوائز فورية يتم إضافتها إلى محفظتهم في اللعبة، بالإضافة إلى قسائم بقيمة تصل حتى 600.000 درهم.

ويأتي تحدي (Yalla DSF) بالشراكة مع أباريل جروب، شريك قطاع التجزئة الحصري، وقدّم هذا التحدي تجربة غامرة أخذت المشاركين في رحلة داخل عالم مذهل يجمع أفضل ما يميز مهرجان دبي للتسوّق.

وقال عزير، أحد اللاعبين الذين فازوا بالتحدي: «أنا أحب الألعاب كثيراً ولقد استمتعت جداً بتجربتي مع تحدي Yalla DSF، فأنا لم أواجه أي صعوبات أثناء مشاركتي في اللعبة، كما أن قيمة الجوائز والقسائم ممتازة. لقد ربحت 1000 درهم كل أسبوع، بالإضافة إلى قسائم تسوّق وأنا سعيد جداً بهذه الجوائز. لقد أنفقت نصف جوائزي حتى الآن على الأحذية والملابس، ولم أنته بعد من التسوّق».

ومن بين الفائزين بتحدي Yalla DSF فهد، مهندس البرمجيات باكستاني يبلغ من العمر 36 عاماً، الذي قال: «هذه اللعبة رائعة والتطبيق ممتاز».