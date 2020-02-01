أم لبنانية تهدي ابنها جائزة سحوبات «إنفينيتي» الكبرى

المصدر: (دبي - البيان)

تظل الأم نبع العطاء الذي لا ينضب، وقد يكون هذا العطاء مصدراً للحظ السعيد، وهو ما حصل مع المهندس اللبناني إبراهيم طليل، الذي يعمل في إحدى الشركات الاستشارية في دبي. يبلغ إبراهيم من العمر 49 عاماً وهو والد لطفلين، وكان قد أحضر والدته من لبنان لزيارته والاستمتاع بالعروض والأجواء الاحتفالية التي تشهدها المدينة خلال مهرجان دبي للتسوّق.

وخلال زيارتها القصيرة، قامت والدة إبراهيم بشراء تذكرة لسحوبات انفينيتي الكبرى من إحدى محطات البترول كهدية لابنها، وكانت التذكرة التي اختارتها هي التذكرة الرابحة، ليفوز إبراهيم بسيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200.000 درهم.

وعبّر إبراهيم عن سعادته الغامرة بهذا الحظ السعيد الذي منحته إياه والدته، وقال: «ما زلت لا أصدق أني فزت. لقد حققت هذه التذكرة أحلامي، فهي مكّنتني من تأمين مستقبل أطفالي ومنحتني راحة البال. سأدخر المبلغ النقدي من أجل أطفالي، وسأستخدم السيارة».