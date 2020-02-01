تغريدات النجوم..ترويج للأعمال الجديدة وتأكيد على النجاح

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أحداث كثيرة شهدتها الساحة العربية، كانت كفيلة بأن تستقطب أنظار النجوم إليها، ففي الوقت الذي أعادت فيه ماجدة الرومي نشر مقطع من أغنيتها «الأرض ستبقى عربية» التي أطلقتها في دبي خلال أبريل الماضي، شهد الأسبوع الماضي انضمام عدد كبير من النجوم إلى تحدي «دوللي بارتون» الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ويقضي بنشر صورة على «انستغرام» تجمع 4 لقطات بإطلالات مختلفة بين الجادة والجريئة والمرحة.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بباقة متنوعة، حيث كانت البداية مع الفنانة الإماراتية أحلام التي وجهت عبر «انستغرام» رسالة إلى جمهورها قالت فيها: «الحياة مدرسة، ومنها نتعلم دروساً عدة، فنحن نمر بتجارب كثيرة، وحصاد هذه التجارب هو من يصقل شخصيتنا، ويبنيها لنصبح أفضل كلما تقدمنا بالعمر».

وأضافت: «إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها»، تلك الرسالة جاءت بعد النجاح الباهر الذي حققته أحلام في حفلها الأخير بموسم الرياض، وكرمت فيه بدرع من الذهب الخالص.

مقطع مصور

بعد جولة غنائية ناجحة طاف بها إمارات الدولة، نشر الفنان الإماراتي عيضة المنهالي مقطعاً مصوراً له خلال قيادته لسيارته في صحراء المملكة العربية السعودية، وعلق عليها بالقول: «ربوع المملكة.. في ضيافة الشقيق ضايع بن صفيان بن طناف».

بدوره هنأ الفنان فايز السعيد زميله السعودي راشد الماجد، بنجاح حفله الذي أقامه أول من أمس، في كوكا كولا أرينا بدبي، بحضور 14 ألف متفرج، ونشر السعيد على حسابه في «انستغرام» تجمعه مع راشد الماجد، وعلق عليها بالقول: «حبيبي وأخوي الغالي راشد الماجد، ألف مبروك على الرقم القياسي، وعلى نجاح الحفلة الخطيرة في ختام مهرجان دبي للتسوق 2020».

وكان السعيد قد نشر أيضاً صورة أخرى تجمعه مع الفنان عبادي الجوهر، وعلق عليها بالقول: «نورني أستاذي ومعلمي وعشق الطفولة، وسبب دخولي الفن اخطبوط العود الفنان القدير عبادي الجوهر».

انضمام المالكي

انضم الفنان السعودي فايز المالكي أخيراً إلى قائمة نجوم الفيلم المصري «مش أنا»، ويتواجد المالكي حالياً في مصر لتصوير مشاهده، وكان المالكي قد نشر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه مع بطلي الفيلم تامر حسني وحلا شيحة، وعلق عليها بالقول: «بداية تصوير فيلم «مش أنا» مع تامر حسني»، فيما رد عليه حسني بالقول: «نورت الفيلم يا حبيبي».

يذكر أن الفيلم من إخراج سارة وفيق، وسيناريو تامر حسني، ويشارك في بطولته أيضاً ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين.

ورغم انشغال الجميع برصد أخبار قضية قتل محمد الموسى على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، إلا أن الفنانة بدأت بتجاوز «المحنة» عبر العودة تدريجياً إلى الساحة الفنية، حيث طرحت أخيراً مقطعاً ترويجياً لأحدث كليباتها الغنائية، والذي يحمل عنوان «قلبي يا قلبي»، واستطاع أن يحصد نسبة مشاهدات عالية تجاوزت حاجز المليون مشاهدة على موقع «انستغرام»، علماً أن الأغنية الجديدة من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق وقامت نانسي بتصويرها في تركيا.

كليب دعائي

وفي السياق نفسه، بدا أن الممثلة سمية الخشاب، قد «حنت إلى ماضيها في الغناء»، حيث قامت أخيراً بالكشف عن الكليب الدعائي لأحدث أغنياتها التي تحمل اسم «عربية أنا»، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب نفسها، والتي علقت على بوستر الأغنية بالقول: «انتظروا فيديو كليب «عربية أنا» على قناتي الرسمية على «يوتيوب»».

خطوة الخشاب هذه لقيت استحسان ثلة من جمهورها، والذين توقعوا أن تكون الأغنية جميلة، معبرين عن انبهارهم في طريقة أداء وقيادة سمية الخشاب للحصان، فيما دعت مجموعة أخرى سمية الخشاب إلى عدم الانسحاب من التمثيل لصالح الغناء.

ألبوم جديد

جهود الفنان عمرو دياب، خلال الفترة الأخيرة بالترويج لأغنيات ألبومه «أنا غير» الذي لم يصدر رسمياً، يبدو أنها «ذهبت مع الريح»، وذلك بعد قيامه أخيراً بطي صفحة الألبوم، والبدء بواحد جديد يحمل عنوان «سهران»، والذي تزامن مع طرحه لأغنيته «هيعيش يفتكرني»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، وكان «الهضبة» قد أعلن أن ألبوم «سهران» سيرى النور رسمياً في منتصف فبراير الجاري.

يذكر أن دياب كان قد أحيا خلال يناير الماضي، حفلاً غنائياً ناجحاً في دبي.

الفنان المصري محمد رمضان، واجه شائعة زواجه سراً من الفنانة حلا شيحة، بنشر صورة تجمعه مع زوجته نسرين، مؤكداً أنها «رزق من الله»، وأنها «تحبه أكثر مما تحب نفسها».

الصورة التي نشرها رمضان على حسابه في «انستغرام» بدت رومانسية، وعلق عليها بالقول: «أكبر رزق في الحياة، أن تتزوج التي تحبها، والرزق الأكبر أنها تكون تحبك أكثر من نفسها»، داعياً الله أن يملأ كل البيوت سعادة واستقراراً، وأن يبعد عن الجميع كل عين، وأن يحفظ كل زوجين لأبنائهم. يذكر أن رمضان اعتاد على نشر صوره مع أطفاله وزوجته، لا سيما خلال جولاته الخارجية.