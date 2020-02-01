دبي للتسوّق يختتم فعالياته اليوم

المصدر: دبي - البيان

يختتم مهرجان دبي للتسوق اليوم دورته الـ25، التي شهدت إقامة نحو 4000 فعالية، توزعت على كافة أرجاء الإمارة، وشهدها الملايين من المقيمين والزوار على مدى 38 يوماً تلألأت فيها «دانة الدنيا» وكرّست مكانتها كعاصمة دولية للفعاليات والمهرجانات، من خلال برنامج فريد من العروض الفنية والثقافية والترفيهية، إلى جانب عروض تسوق استثنائية في نحو 4000 متجر، حظي فيها المتسوقون بخصومات تصل إلى 90%.

وفي إطار فعاليات المهرجان، أقيمت أمس أمسية غنائية رائعة شارك فيها الفنانة السورية فايا يونان، والأمريكي جون ليجند، حيث قدما نخبة من أجمل أغانيهما.

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