بالفيديو.. ولد بدون أطراف ويتحصل على قوته من شبكات التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان اللكتروني

ولد يوان ليدونغ في لياونينغ شمالي شرق الصين، من دون أطراف، وهو الآن يحوز على 420 ألف متابع على منصة التواصل الاجتماعي الصينية (Kuaishou).

يوان متزوج منذ العام 2008، ويعيش من خلال تسجيلاته من الاغاني وألعاب الفيديو التي يعيد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يتحصل يوان على أكثر من 100 يوان يوميا من عمله هذا، وهو يأمل أن يتمكن من تربية أسرته من خلال عمله الشاق، بحسب (China Xinhua News)

بالفيديو.. ولد بدون أطراف ويتحصل على قوته من شبكات التواصل الاجتماعيhttps://t.co/ZMRQ0ho5fA#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eoco8OnEkf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 31, 2020