بالفيديو.. سطح الشمس كما لم تره من قبل

المصدر: البيان الإلكتروني

التقط منظار شمسي تابع لمؤسسة العلوم الأمريكية صوراً مقربة لسطح كوكب الشمس يمكنها توفير معلومات دقيقة ومهمة للعلماء المعنيين بدراسة الشمس.

وأظهرت الصور، التي تم التقاطها في ديسمبر من العام الماضي، هياكل شمسية شبيهة بالخلايا البشرية يبلغ حجم كل منها مساحة ولاية تكساس الأمريكية، بحسب "يورونيوز".

ووفر المنظار لقطات لم يسبق لها مثيل لسطح الشمس، حيث تظهر وتقيس هالة الشمس من دون الحاجة لانتظار العلماء لوقوع الكسوف الكلي للشمس من أجل دراسة غلافها الجوي الخارجي كما جرت العادة سابقاً.

وكان على العلماء في الماضي أن ينتظروا الكسوف الذي يحجب أشعة الشمس حتى يتسنى لهم دراسة غلافها والحصول على صور له.

ويبلغ طول التليسكوب أربعة أمتار ويحتوي على مرآة ضخمة وخمسة معدات تساعد العلماء على وضع خريطة لسطح الشمس والمجالات المغناطيسية بغلافها الجوي وخاصة الهالة الداخلية للشمس.

وتم وضع المنظار على قمة هاليكالا على ارتفاع 10 آلاف متر عن سطح الأرض بجزيرة ماوي في هاواي.