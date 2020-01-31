الإمارات تشارك في اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

المصدر: دبي - البيان

شاركت دولة الإمارات في اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والفعاليات المصاحبة، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، أخيراً، واستمرت ثلاثة أيام، بحضور رؤساء اتحادات الكتاب العربية وأسرها وروابطها وجمعياتها ومجالسها الممثلين لخمس عشرة دولة عربية.

وصدر عن الاجتماعات التي ترأسها الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، بيان ختامي تضمن عدداً من القرارات المهمة، في ظل ما يتعرض له عالمنا العربي اليوم من أطماع وتغيرات سريعة.

وألقت الهنوف محمد رئيس مجلس إدارة أدباء وكتاب الإمارات ونائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، كلمة دولة الإمارات خلال اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب واستعرضت فيها ملف مكتب الإعلام والنشر للاتحاد، الذي أسند إلى اتحاد الإمارات.

حيث يتولى مهام تغطية نشاطات الاتحاد واجتماعاته والمؤتمرات الإعلامية على الصعيدين العربي والدولي، لإيصال أهداف الاتحاد العربي ومواقفه من مختلف القضايا المطروحة في الوطن العربي.

وأوضحت الهنوف أن اجتماع القاهرة نتج عنه قرارات مهمة تخدم توجه الاتحاد مشيرة إلى توجيه المجتمعين شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لاستقباله الكريم للأمين العام وهيئة المكتب التنفيذي للاتحاد العام، وتوجيهه بدعم أنشطة الاتحاد الثقافية والفكرية، علاوة على منح سموه مقراً للاتحاد ليكون منارة إشعاع ثقافي وفكري ومعرفي.

وأكد المجتمعون في البيان الختامي خلال مصادقتهم على الاستراتيجية العامة التي اقترحها الأمين العام الدكتور علاء عبد الهادي، بالاهتمام بأمننا الثقافي، خصوصاً ما يتعلق بمشروعات النشر المشتركة، علاوة على مقاومة الإرهاب في الإطار الثقافي ورفض التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

تطور السرد الإماراتي

نظم نادي كتاب العين، أول من أمس، أمسية بعنوان «تطور السرد في الرواية الإماراتية» تحدث فيها الناقد الدكتور سمر روحي الفيصل، وحاوره الأديب الدكتور شعبان بدير وذلك في مكتبة زايد المركزية في منطقة العين. وحضر الأمسية الدكتور محمد بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعة الظاهري مدير مكتبة زايد المركزية والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولة البرامج الثقافية في نادي كتاب العين ونخبة من المهتمين بالرواية الإماراتية والإعلاميين.