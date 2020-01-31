موكب عالمي لراكبات الدراجات النارية دعماً للمرأة

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي لاستقبال موكب (The Women Riders World Relay) «وومين رايدرز وورلد ريلاي».

والذي سيجوب شوارع المدينة للمشاركة في الاحتفالات الختامية للدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق. وسيضم الموكب 50 من راكبات الدراجات النارية من حول العالم.

وأطلقت هذه المجموعة العام الماضي أول وأكبر جولة تتابع للدراجات النارية موثقة بنظام تحديد المواقع العالمي، وقد جابت 80 دولة حول العالم قبل أن تصل محطتها الأخيرة في دبي، والتي تعد المحطة الوحيدة لهذه الجولة في الشرق الأوسط، وسينطلق الموكب في رحلة حافلة بالفعاليات والمحطات حول إمارة دبي اليوم ويوم غدٍ السبت.

ويضم الموكب مجموعة كبيرة من راكبات الدراجات النارية اللاتي يسعين إلى تسخير عشقهن لركوب الدراجات النارية لدعم المرأة.

وسينطلق الموكب اليوم من سيتي ووك في الساعة 8 صباحاً ليصل إلى «حتّا وادي هب» في الساعة 11:30 صباحاً، قبل أن يختتم جولته في «لاست إكزت» الخوانيج الساعة 7 مساءً.

وستنطلق الجولة يوم غدٍ السبت، من سيتي ووك الساعة 9 صباحاً، لتصل إلى السيف الساعة 2:30 ظهراً، وتنتهي في سوايب «ماركت أو تي بي» في برج بارك، وسط مدينة دبي، حيث سيتم التوقيع على عصا تتابع مزوّدة بتقنية GPS، وذلك خلال الحفل الرسمي المخصص لتكريم الرعاة على دعمهم المستمر لتمكين هذا الموكب من المضي في جولته العالمية.

دعم وتمكين

وتسعى مجموعة «وومين رايدرز وورلد ريلاي» إلى تسليط الضوء على أهمية دعم وتمكين المرأة، وتعمل المشاركات في الجولة على تنظيم مشاركة المزيد من راكبات الدراجات النارية حول العالم، وذلك لمنحهن تجارب وخبرات جديدة تسهم في تعزيز الثقة بالنفس والانسجام بين هذا المجتمع من هواة ركوب وقيادة الدراجات النارية.

وتنظم هذه الجولة من قبل مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي ودبي للسياحة.