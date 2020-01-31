لمسات إبداعية تجسّد الفرادة في «ماركت أو تي بي»

المصدر: دبي - البيان

تحوّل برج بارك، وسط مدينة دبي، إلى سوق ينبض بالحيوية، ويغمر زوّاره بأجواء عصرية في الهواء الطلق.

حيث يقدّم سوايب «ماركت أو تي بي»، تجربة فريدة غنية بالفعّاليات والأنشطة الترفيهية، وخيارات التسوّق المتنوّعة، التي تشمل الأزياء والمجوهرات والديكورات المنزلية والألعاب، وغيرها من أكثر من 80 بائعاً. ويستمر السوق حتى يوم غد، ويفتح أبوابه من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع.

ومن الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً، خلال عطلة نهاية الأسبوع. واحتفاءً بالدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، نقدّم قائمة فريدة، يمكن للزوّار والمقيمين الحصول عليها من سوايب «ماركت أو تي بي»:

كارديا

تقدّم «كارديا» تشكيلة منتقاة بعناية، من إبداعات عدد من المصممين الموهوبين، وتشمل هذه التشكيلة، الصنادل الجلدية والحقائب والفساتين الفضفاضة والمجوهرات المصنوعة يدوياً.

نايكي

تتيح نايكي الفرصة لعشّاق الرياضة لتخصيص مشترياتهم من القمصان الرياضية والأحذية في سوايب «ماركت او تي بي»، حيث تقوم مجموعة من فناني نايكي، بإضافة لمسات لهذه المنتجات، لابتكار تصاميم تتناسب مع الأذواق.

سبراي جراوند

كما تقدّم العلامة التجارية المختصة في الأكسسوارات وحقائب الظهر، قطعاً حصرية، تباع فقط في «سوايب ماركت أو تي بي».

توينز بلاس أرابيا

«توينز بلاس أرابيا» هي العلامة التجارية الوحيدة التي تختص بملابس التوائم الثنائية والثلاثية في الشرق الأوسط.

ديو لكشري

تضم تشكيلة «ديو» مجموعة كبيرة من القطع والأكسسوارات الحصرية المصنوعة يدوياً، وتتميز برؤيتها المستقبلية التي تضفي لمسة من التميز على أي إطلالة.

ذا كوفي سوق

يقدم «ذا كوفي سوق»، تشكيلة واسعة من القهوة ذات الجودة الممتازة، والتي تضمن لعشّاق القهوة الاستمتاع بتجربة مميزة بأسعار معقولة.