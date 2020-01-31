فلبينية تفوز بـ350 ألف درهم

المصدر: (دبي - البيان)

قدمت الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق الكثير من الجوائز التي كانت سبباً أساسياً في تغيير حياة الفائزين، ومن بين الفائزين هذا العام جوليتا إنكارنسيون، مديرة الحسابات القادمة من الفلبين.

والتي تعمل في دبي وتبلغ من العمر 46 عاماً، التي فازت بالجائزة الكبرى لسحوبات نيسان، وهي عبارة عن 350.000 درهم نقداً، ستدخرها لمستقبل أطفالها، فهي أم لطالبة ماجستير في كوريا الجنوبية وطالب في الصف التاسع.

وعلّقت جوليتا قائلة: «كنت نائمة عندما رن هاتفي تلك الليلة، وعندما أجبت أخبرني الرجل على الهاتف بأني قد فزت. تسارعت نبضات قلبي فرحاً ولم أتمكن من العودة إلى النوم، فقمت أبحث في حقيبتي عن تذكرة السحب، وعندما عثرت على البطاقة الرابحة بدأت أدرك الموضوع».