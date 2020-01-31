مراكز التسوّق تغصّ بالمتسوقين قبيل اختتام المهرجان

المصدر: (دبي – بشار باغ )

استقبلت مراكز التسوّق في دبي حشوداً غفيرة من المتسوقين ابتداءً من يوم أمس الخميس، قبيل إسدال الستار على فعاليات مهرجان دبي للتسوق غداً السبت 1 فبراير.

وجدد المهرجان في دورته الـ 25 مساهمته في تحفيز أداء قطاع التجزئة، ورفع مستوى المبيعات في مختلف فئات القطاع، واستقطاب أعداد أكبر من المتسوقين إلى المراكز التجاري بفضل تنوع العروض والتخفيضات والفعاليات الترفيهية والمتنوعة التي تناسب مختلف الشرائح.

ويختتم المهرجان فعالياته هذا العام بعروض ترويجية تصل إلى 90 % على مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، حيث تتيح التخفيضات الختامية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للمتسوقين فرصة الحصول على صفقات مميزة لغاية يوم الغد.