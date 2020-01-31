المسرح الكوميدي والسيرك يأسران جمهور «فرنج الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

بين الضحك المتواصل، والمشاهد المليئة بالحركة، تفاعل الصغار وعائلاتهم مع العرض المسرحي الأسترالي «شورز» (واجبات منزلية)، الذي استضافه المسرح الخارجي بالقصباء.

ضمن فعاليات «مهرجان فرنج الشارقة»، الذي يروي حكاية شقيقين فوضويين يُفرض عليهما أن يعتنيا بترتيب غرفتهما بشكل لائق حتى يتسنى لهما اللعب مع الآخرين.

صدى

وبين الرقص والضحك والإيقاعات الأكروباتية، قدّم الممثلون على خشبة المسرح عملاً كوميدياً وجد صداه لدى الصغار الذين تفاعلوا معه بشكل كبير.

واستطاع الفريق الإبداعي أن يأخذ الزوار إلى عوالم المسرح الكوميدي العالمي المليء بالجمال والدهشة والإيقاعات الموسيقية والحركية التي تمنحه بعداً آخر، فأبدع الممثلان في شدّ انتباه الحضور مستخدمين أبسط الأدوات والتقنيات.

حوار الإبداع

ولأول مرة في الشارقة، وبعد أن جاب خمس قارات و51 بلداً، استضاف المهرجان، السيرك الأرجنتيني «ماندراغورا»، الذي قاده الفنانان ماريانا سيلفا، وخوان كروز الذي تولى مهمة تأليف وإخراج العمل، حيث قدما للجمهور توليفة ساحرة من الإبداع المسرحي الذي عبّر عن علاقة حبّ صامتة مليئة بالمنعطفات في قالب مبدع استطاع أن يضمنه كروز بالكثير من العبر والرسائل.

حبكة

وبين الإيقاعات الموسيقية التي لعبت دوراً محورياً في العمل، والحركات الممزوجة بالعاطفة والإتقان، أوصل الفنانان إحساسهما وجمال الحبكة التي اتصف بها العمل، فكان أن ترجمت القصائد إلى لغة عبّر عنها الجسد، والعلاقة العاطفية بالموسيقية التي اتحدت مع إيماءات الممثلين، ليتركوا لدى الجمهور مشاهد لا تنسى عرّفت بالمسرح الكوميدي العالمي العريق، وبثقافة هذا النوع من الفنون لدى القارة اللاتينية.

حكايات لا تنتهي

أما العرض البريطاني الفانتازي «جويس» الذي ينتمي لمسرح الخيال والتشويق والمليء بالكوميديا المبتكرة، أخذ الجمهور إلى آفاق العوالم السحرية التي أبدع في تقديمها الممثلون: بيلي إيرفينج ومينسو بارك، ولوتي ديفيز، وآدم إليوت، ومارك زيات، وغيرهم.

ويروي العرض المسرحي حكاية الأب وحيوانه الأليف اللذين يكتشفان نفسهما فجأة في كتاب لقصص الأطفال، ليخوضا تجربة العيش وسط عوالم ساحرة، فتارة تجدهما يتحدثان إلى شجرة.

وتارة إلى شخص عملاق الحجم أو إلى أمير قادم من أعماق التاريخ القديم، فتبدأ الحكاية وسط مغامرة لا تخلو من الدهشة التي أتقن إخراجها كلّ من الكوري يوسف جونغان والبريطاني ستيفن ميغيلوفيتش، وألفها الكوري سانجي سوك والأمريكي ديفيد كاوتر، ووضع موسيقتها الملحن أهروم تشو.