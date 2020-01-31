«الناشرين الإماراتيين» تشارك في «القاهرة للكتاب»

المصدر: (القاهرة - البيان)

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، حتى 4 فبراير المقبل، ضمن جناح منفصل، فيما تشارك 12 دار نشرٍ من أعضاء الجمعية ضمن مشروع «منصة»، تقدم خلاله 109 عناوين متنوعة.

وتترجم مشاركة الجمعية في المعرض، الذي يجمع تحت مظلته 900 دار ومؤسسة معنية بالكتاب من 38 دولة، من بينها السنغال، التي تحل ضيف شرف على الحدث، مساعيها الرامية إلى تعزيز حضورها بالمحافل الثقافية، والفعاليات المهنية الخاصة بالنشر، على الصعيدين العربي والدولي، والتعريف بمبادراتها.