«الشيخ الأخضر» يقدم محاضرة بعنوان «إثراء البيئة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان «إثراء البيئة»، ألقاها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية.

والمعروف عالمياً بـ«الشيخ الأخضر»، بحضور معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى جانب نخبة من المثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين وعدد من المواطنين والمقيمين.

وتناول الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، خلال المحاضرة التفاعلية التي أدارتها الإعلامية رحاب عبدالله، العديد من المحاور التي تصب في خدمة البيئة التي تعد مكوناً أساسياً في بناء حياة إنسانية كريمة وصحية، وذلك من خلال أسلوب شيق قدم من خلاله العديد من المعلومات التوعوية القيمة التي تسهم في زيادة الوعي المعرفي بالمخاطر البيئية وطرق حلها.

أفكار

وعرض النعيمي مواد إعلامية مرئية، قدمت بصورة مبتكرة شرح للعديد من الأفكار التي تصب في رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتدعو من يشاهدها إلى التفكير بطريقة جذابة، بعيداً عن الشعارات والمحاضرات، حيث تناولت هذه المواد الإعلامية أمثلة حية على الواقع البيئي محلياً وعربياً وعالمياً.

طاقة بديلة

وأشار النعيمي إلى جهود دولة الإمارات في حماية البيئة، والذي يتجلى في اهتمامها وتركيزها على الطاقة البديلة، وذلك من خلال إنشاء مشاريع للطاقة المستدامة مثل مدينة مصدر في أبوظبي.

والتي تعتبر من النماذج العالمية لاستخدامات الطاقة البديلة، بالإضافة إلى إنشائها العديد من المؤسسات والمشاريع الصديقة للبيئة، إلى جانب نشر برامج التوعية البيئية في مختلف المجالات التعليمية والتطوعية وفي المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.