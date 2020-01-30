الفهود تعود إلى الهند بأمر المحكمة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعود الفهود (الشيتا) إلى البرية في الهند، بعد سبعة عقود من اصطيادها حتى الانقراض، وفقاً لوسائل إعلام محلية هندية.

فقد قضت المحكمة العليا بإمكانية نقل الحيوانات تلك، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، التي كانت تتناقص أعدادها، من ناميبيا إلى الهند، كجزء من تجربة أخيراً، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

معلقاً على قرار المحكمة، قال وزير البيئة السابق، جيرام راميش، إنه «سعيد» بالقرار، بعد أن بدأ حملته في إعادة إدخال الفهود قبل عقد من الزمن، مضيفاً أن هذا الحيوان من الثدييات الوحيدة التي تم اصطيادها حتى الانقراض في الهند الحديثة. وكانت الفهود قد انقرضت في الهند خلال خمسينيات القرن الماضي.

وستتم مراقبة المشروع، لرؤية ما إذا كانت الفهود الأفريقية يمكنها التأقلم في البيئة الهندية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

تعتبر تلك الحيوانات من الأنواع المهددة بالانقراض، ويبلغ عددها أقل من 7 آلاف في البرية، وفقاً لعلماء البيئة، غالبيتها العظمى تعيش في أفريقيا.

الهيئة الوطنية لحماية النمور، تركز الآن على ملاذ محتمل لها في كونو بالبور في ولاية ماديا براديش وسط الهند، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إنديا».