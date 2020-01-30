"الجامعة العربية" تمنح جمعة الماجد جائزة التميز لدعم التراث العربي

المصدر: وام

كرمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز العربي للثقافة والإعلام معالي جمعة الماجد بجائزة التميز لدعم التراث العربي وذلك لدوره في دعم وحفظ التراث العربي والإسلامي من خلال تأسيسه لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

تسلم الجائزة بالنيابة عن معاليه الدكتور محمد كامل جاد مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي خلال الاحتفال الذي أقيم أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على هامش أعمال المؤتمر العربي للثقافة والإبداع الخامس التي نظمته الأمانة العامة إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالتعاون والتنسيق مع المركز العربي للثقافة والإعلام.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في مقدمتهم أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة العربية وعمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير عبد الله الخشرمي رئيس المركز العربي للثقافة والإعلام وعدد من الشخصيات العربية القيادية والسياسية والثقافية المرموقة.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في كلمتها خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي عقدت بين الجامعة العربية والمركز العربي للثقافة والاعلام في عام 2006 مشيرة إلى أنه يهدف لإعلاء قيمة العمل الحضاري المنتج للإنسان.