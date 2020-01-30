ميركاتو يستضيف أصحاب الهمم في يوم مميز من المرح خلال «دبي للتسوق»

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن احتفالات ميركاتو باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوق، استضاف مركز التسوق يوما مميزا من المرح والفعاليات لأصحاب الهمم وذلك بالتعاون مع مركز المشاعر الإنسانية الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرص المركز على إدراج المسؤولية الاجتماعية على قائمة الألويات لدعم المجتمع ورسم الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال بجميع شرائحهم خلال مهرجان دبي للتسوق إذ يعد المهرجان تجربة تناسب جميع فئات الأطفال وأعمارهم.

وتضمنت الفعالية استضافة ميركاتو الأطفال لحضور أحد العروض المسرحية الشيقة التي يقدمها المركز خلال مهرجان دبي للتسوق حيث أستمتع أصحاب الهمم بمشاهدة الأداء المميز للعارضين والتفاعل معهم ضمن أجواء موسيقية رائعة حيث علت البسمة والفرحة وجوه الأطفال، وبعد العرض أستضاف ميركاتو الأطفال لحفل غداء في مطعم شيك شاك، إذ حضر الغداء مجموعة من المؤثرين والإداريين من مركز ميركاتو ومركز المشاعر الإنسانية ومن ثم تم توزيع الهدايا على الأطفال .

وبهذه المناسبة، قالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو: "سعدنا باستضافة أصحاب الهمم من مركز «المشاعر الإنسانية »، تعتبر الإمارات من أهم الدول والأكثر عطاءً على مستوى العالم وعلى مؤشر العطاء العالمي. وفي إطار التزام ميركاتو بتحقيق أسعد اللحظات للأطفال فقد كان الهدف من هذا الحدث الدعم المعنوي لأصحاب الهمم وزرع البهجة والفرح في نفوسهم كبقية الأطفال الذين يزورون المركز بشكل يومي لحضور الفعاليات" .