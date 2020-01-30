وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 127 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت في طاجيكستان أكبر معمرة على وجه الأرض تدعى فاطمة ميرزاكولوفا عن عمر ناهز 127 عامًا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، عن السلطات المحلية في طاجيكستان قولها إن جواز سفر فاطمة يشير إلى أنها ولدت في 13 مارس 1893، فيما تزوجت مرتين وأنجبت ثمانية أطفال، ويبلغ عدد أحفادها وأولادهم وأحفادهم أكثر من 200 شخص.

وبحسب أقاربها، كانت هذه المعمرة تتمتع بذاكرة جيدة وقدرة على التحرك حتى يومها الأخير.

كانت فاطمة قد عاصرت إمارة بخاري والاتحاد السوفيتي وطاجيكستان المستقلة، بالإضافة لفترة الحربين العالميتين الأولى والثانية.

يذكر أن فاطمة كانت تعمل في مزرعة للقطن، حتى نحو 90 عامًا من عمرها.