نادية لطفي تفقد وعيها

المصدر: دبي - البيان

نوبة بكاء شديدة دخلت فيها رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة المصرية نادية لطفي، أمس، إثر تدهور الحالة الصحية للممثلة القديرة.

وفقدانها للوعي، لتناشد فرغلي الجميع الدعاء للممثلة الراقدة حالياً في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ووصفت رضا فرغلي في تصريحات لها، تناقلها عدد من وسائل الإعلام، حالة نادية لطفي بـ«الصعبة». وقالت إن وضعها بات حرجاً.

وكانت الممثلة نادية لطفي (83 عاماً)، والتي تمتلك مسيرة فنية ثرية، واشتهرت بأداء الأدوار التي ارتبطت بطريقة أو بأخرى بالسياسة.

قد أدخلت منذ أيام إلى العناية المركزة، بسبب ارتفاع حرارتها نتيجة إصابتها بنزلة شعبية، وهو ما أكدته أيضاً الممثلة يسرا في تصريحات أدلت بها أخيراً، وقالت فيها إن الأطباء منعوا الزيارة عن نادية لطفي.

من جهة أخرى، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً جماهيرياً لافتاً مع حالة نادية لطفي، حيث تناقل الجميع صورها، فيما فضل آخرون نشر مقاطع من أعمالها.