«دبي للتسوّق».. عروض ترويجية ضخمة في ختام الدورة الـ25

المصدر: دبي - البيان

يختتم مهرجان دبي للتسوّق فعّالياته هذا العام بعروض ترويجية ضخمة تصل إلى 90 % على العديد من العلامات التجارية حول المدينة.

وتتيح التخفيضات الختامية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للمهرجان، الفرصة للمتسوّقين للحصول على صفقات لا تفوّت، خلال الفترة من الخميس 30 يناير حتى السبت 1 فبراير.

وتشهد الدورة الـ25 للمهرجان عروضاً ترويجية ضخمة على الأزياء النسائية، والملابس الرجالية، ومستلزمات المنزل، ومستحضرات التجميل، والأكسسوارات، وغيرها من المنتجات.

ولن تقتصر التخفيضات الختامية على مراكز التسوّق، إذ سيشهد سوايب «ماركت أو تي بي» تخفيضات ختامية خلال عطلة نهاية الأسبوع (30 يناير - 1 فبراير).

ويشارك في هذا السوق أكثر من 80 محلاً تم اختيارها بعناية لتقديم تجربة تسوّق فريدة في الهواء الطلق، وسيتمكن الزوّار من الحصول على بعض من المقتنيات المتميزة من هذا السوق بأسعار مخفّضة.

وتأتي الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم طيران الإمارات، إعمار مولز، ماجد الفطيم العقارية، مِراس، نخيل، ميركاتو، مجموعة الفطيم.