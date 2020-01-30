ازدياد الإقبال على شراء الذهب قبل ختام مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - عمرو عادل

زاد الإقبال بشكل كبير على سوق الذهب الشهير في منطقة ديرة بدبي قبل 3 أيام من انتهاء الدورة 25 لمهرجان دبي للتسوق.

والذي يختتم فعالياته السبت المقبل، بعد مسيرة حاشدة من العروض الترويجية والفعاليات المتنوعة.

ورصدت «البيان» خلال جولة نظمتها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للصحفيين، أمس، توافد أعداد كبيرة من المتسوقين على سوق الذهب للاستفادة من العروض المتاحة وتخفيضات الساعات الأخيرة من المهرجان.

وتتسابق متاجر الذهب في تقديم أفضل أنواع الذهب بأقل الأسعار المتوافرة، إلى جانب المنافسة في تقديم العروض الترويجية والتخفيضات لجذب العملاء من السائحين والمقيمين على حد السواء. ويعد سوق الذهب في ديرة واحداً من أبرز الوجهات التي تجذب السياح من مختلف بقاع الأرض من محبي اقتناء الذهب، إذ يتضمن السوق أكثر من 400 متجر.

إقبال لافت

وقال تمجيد عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجوهرات «جوهرة»: يتزايد إقبال المتسوقين على سوق الذهب بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق، على أمل الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات المتاحة.

وأوضح في تصريحات على هامش الجولة، أن سوق الذهب في ديرة يتميز بتفرده بين مختلف أسواق الذهب على مستوى العالم.

حيث يمثل الاختيار الأول لمختلف المتسوقين والمستثمرين من كل الجنسيات المقيمة والزائرة لدبي، ملبياً جميع الاحتياجات، لافتاً إلى أنه تم رصد دخول 72 جنسية لأحد المحال الموجودة في السوق، وذلك خلال يوم واحد.

أمر طبيعي

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها، إن الإقبال المتزايد على سوق الذهب في آخر أيام مهرجان دبي للتسوق، يعد أمراً طبيعياً نتيجة رغبة المتسوقين في اللحاق بالعروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها المحلات.