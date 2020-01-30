90 مليوناً زاروها منذ 1997

المصدر: دبي - شيرين فاروق

حققت القرية العالمية إنجازات نوعية منذ منذ عام 1997، خاصة في عدد الزوار، الذي بلغ أخيراً 90 مليون شخص.

وهو الأمر الذي جعلها تحتل عناوين صحيفة «واشنطن بوست»، التي أشارت إلى أنه يمكن وصف القرية العالمية في دبي، بالتجربة الرائعة، التي تمزج بين متعة التسوق، وتناول أطعمة من مختلف الدول والثقافات، والمشاركة في كرنفال عالمي.

وبينت الصحيفة أنه تُعد القرية العالمية من أروع الوجهات العائلية في دبي، كونها تجمع العالم في موقع واحد، وتجذب الجميع من مقيمين وزوّار من مختلف الجنسيّات والأعمار.

حيث يمتد الموسم 24 للقرية العالمية، على مدى 159 يوماً، من 29 أكتوبر 2019 وحتى 4 أبريل 2020.

وقد وفرت القرية العالمية هذا الموسم مزايا جديدة ومميزة، حيث يمكن للضيوف شراء بطاقة «وجهات ترفيهية»، وإعادة شحنها عبر الإنترنت.

والتي تتيح لهم الاستمتاع بجولات وألعاب كرنفال، وحضور عرض السيرك الكلاسيكي، وحضور العرض الترفيهي الشيق «تحدي الأقوياء»،.

ودخول متحف ريبليز، صدق أو لا تصدق، ومتاهة المرايا العجيبة في المتحف. ويمكن للضيوف شراء بطاقة وجهات ترفيهية.

تقدّم القرية العالميّة المأكولات الشهيّة من مختلف المطابخ العالمية والبلدان، ضمن عشرات المقاهي والمطاعم. كما تقدّم العروض الحيّة من فرق عالميّة توجد على مدار فترة افتتاح القرية العالمية.

تتميّز القرية العالميّة بأجوائها الرائعة، والاحتفال بالتنوّع الجميل من مأكولات وملبوسات وأكسسوارات ومنتجات حرفية وغيرها.

بالإضافة إلى الألعاب الشيّقة، والتصاميم الداخليّة المدهشة، التي تهدف إلى تمثيل أكثر من 75 حضارة لبلدان مختلفة، مثل ساعة بيغ بن اللندنية، وبرج بيزا المائل، وتاج محل، وغيرها الكثير من التصاميم المبهرة.

وحرصت القرية العالمية على توفير مراكز صرافة، وصرافات آلية، ومكتب مخصص للمفقودات والمعثورات، وغرف للأمهات، وغرف للصلاة.

ومكاتب لتخزين المقتنيات والمشتريات في أنحاء القرية العالمية، كما توفر أكثر من 300 عربة للأطفال، و400 عربة تسوق، وأكثر من 100 كرسي متحرك للاستئجار، وأكثر من 120 من مزودي خدمة الحمالة.

ولتحقيق مزيد من السعادة للضيوف، تم توفير عيادة طبية، تقدّم الرعاية للضيوف طوال ساعات عمل القرية العالمية، كما توفر القرية العالمية خدمة الواي فاي المجانية عالية السرعة.

في جميع أنحاء القرية العالمية، حيث قامت، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بتوفير تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) في الموقع، ما يجعلها الوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات والعالم، التي تقدم شبكة الجيل الخامس لضيوفها، كذلك وفرت 23 ألف موقف سيارة على أعلى جودة.