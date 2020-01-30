الكعبي: التسامح مفتاح التنمية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، أن دولة الإمارات تؤمن بأن السلام والتسامح مفتاح التنمية المستدامة.

وباحترام اختلاف الآخر، تعيش المجتمعات بخير وأمان.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 40 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، والتي أقيمت في المركز الوطني للمعارض، بحضور معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

والدكتور أبوبكر دوكوري رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو والدكتور علي زيدان أبو زهري رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو وللا مليكة إيسوفو السيدة الأولى في جمهورية النيجر. ورؤساء وأعضاء وفود يمثلون 54 دولة في المنظمة. وقد اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته هذه، تغيير اسمها إلى: منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

رؤية موحدة

وأشارت الكعبي إلى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي، لتكون وثيقة حضارية، تفعّل الحوار والتعايش بين البشر.

وشددت على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بالإيسيسكو.

جوائز

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرم المالك، الفائزين، وذلك كالتالي: «جائزة الإيسيسكو للمواد التربوية الرقمية المفتوحة»، وفازت بها وزارة التربية والتعليم بالبحرين.

وفازت هيفاء أحمد الحربي وهانية عبد الرزاق فطاني من السعودية. وفازت الصفا حق من بنغلاديش. وذهبت جائزة الإيسيسكو بمجال محو الأمية والتعليم غير الرسمي، لصالح منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لمركز عرفة في تشاد.