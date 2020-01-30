سعوديان وكويتي إلى المرحلة الثانية من «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تأهل الشاعران السعوديان زايد عايض الرويس وحمود خلف القحطاني بقرار لجنة تحكيم إلى المرحلة الثانية من مسابقة «شاعر المليون»، بينما أهل تصويت الجمهور، الكويتي أحمد بن جدعان.

وذلك خلال الحلقة السادسة من المسابقة التي أقيمت مساء أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بحضور عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وجمعة عبد الله العبادي سفير الأردن لدى الدولة، وحشد من جمهور الشعر.

وأمام لجنة التحكيم المؤلفة من سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، ود.غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، تنافس بجانب المتأهلين، كل من السعودي تركي السهلي والأسترالي فهد البدري والإماراتي سعيد المنصوري، والكويتي عبد العزيز الديحاني.

وافتتح القراءات الشاعر تركي السهلي في قصيدة استعرض فيها حبه للدرعية. ومن بعده قرأ زايد الرويس قصيدة موضوعها يتصل بمشاعر «عروس الشهيد».

وألقى سعيد المنصوري من الإمارات قصيدة في مسيرة بناء ونماء دولة الإمارات. ومن ثم ألقى المتسابق عبد العزيز الديحاني قصيدته، ليختتم من بعده فهد البدري القراءات. ثم أعلن مقدما البرنامج متنافسي الحلقة المقبلة، وهم: العراقي برزان الشمري، والكويتي حمد الرشيدي، واليمني عبد الله الحمومي، والعمانية ميثا الغافري، والسعوديان مطرب العتيبي، ونبيل بن عاجان.