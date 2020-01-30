«حروف عربية» تحتفي بالخط المغربي

المصدر: (دبي - البيان)

صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد الجديد (49) من مجلة «حروف عربية» التي يرأس تحريرها الإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، ونائب رئيس التحرير الخطاط والفنان الإماراتي خالد الجلاف، ومدير التحرير ناصر عراق، وهيئة التحرير تاج السر حسن وشيخة المطيري والمدير الفني محمد فراس عبو.

في افتتاحية العدد «حروف ونقاط»، يقول رئيس التحرير: «جميل هذا التقدير الذي يلقاه الخط العربي من قادة الإمارات، فقد كان اسم الإمارات مخطوطاً واحداً من الخيارات الثلاثة المطروحة لاختيار هوية الإمارات الإعلامية.

وقد جسّد تصميم (الإمارات بخط عربي) جماليات الخط العربي الذي يعكس الأصالة والعراقة اللتين يحملهما اسم الإمارات الذي له وقْع خاص في قلوب مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها الذين يأتون إليها من كل أنحاء العالم». في هذا العدد احتفلت «حروف عربية» بالخط المغربي، حيث خصصت ملف العدد لتاريخ هذا الخط وأصنافه.