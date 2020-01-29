علماء يعثرون على ضفادع زجاجية في بوليفيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

رصدت مجموعة من المحافظين على البيئة ثلاثة من ضفادع الزجاج المنتمية لفصيلة نادرة من ضفادع بوليفية كانت قد اختفت قبل 18 عاماً. ويتراوح وزن البرمائيات الدقيقة التي رصدت في أحد المنتزهات الوطنية بين 70 و80 غراماً أما طولها فبين 19 و24 ملليمتراً.

وتتواجد الضفادع الزجاجية في أميركا الوسطى والجنوبية وتتميز بجلد يبلغ من الشفافية بحيث يمكن رؤية الأعضاء الداخلية من خلال المعدة.

وعثرت المجموعة على الضفادع في منتزه كاراسكو الوطني شرقي مدينة كوتشابامبا البوليفية كجزء من مهمة إنقاذ زواحف وبرمائيات مهددة بفعل وجود أحد المشاريع الكهرومائية في المنطقة.

وأشار أفراد المجموعة إلى أن العثور على مثل الضفادع يعيد الأمل بمستقبل الضفادع الزجاجية كواحدة من أجمل أجناس الضفادع في العالم.

وتم نقل الضفادع إلى محميّة متخصصة بالبرمائيات حيث يأمل العلماء على تشجيعها على التناسل.